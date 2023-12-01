После коррупционного скандала Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи
Кабинет министров Украины после коррупционного скандала назначил нового главу Госспецсвязи. Сообщается, что он бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Новый глава Госспецсвязи — что известно
По его сообщению, новым главой госучреждения стал экс-директор Института общественно-экономических исследований, командир роты ударных беспилотников Юрий Мироненко.
Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи, Мироненко начинал карьеру в банковской сфере. Занимал руководящие должности в подразделениях ПРАВЭКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д. В течение 2008-2010 гг. работал финдиректором Концерна Стирол, занимающегося производством удобрений и азотных соединений.
В течение 2010-2015 гг. — гендиректор ООО "Даймонд Сфир Групп", которое вело деятельность в сфере ИТ, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.
С 2014 года — директор, а с 2016-2023 гг. — Глава Правления Института общественно-экономических исследований (ИСЭД), неправительственного центра аналитики, сопровождающего реформы в Украине.
Новый глава анонсировал, что в ближайшее время представит план развития учреждения и подчеркнул: работа будет проводиться с нулевой толерантностью к коррупции и максимальной эффективностью.
Кого еще назначил Кабмин
Также первым заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины был назначен Александр Семирга, а заместителем Министра обороны — Виталий Половенко.
Дополнительно правительство согласовало назначение заместителем главы Полтавской ОГА Антона Чубенко, заместителем главы Полтавской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимира Когута, а заместителем губернатора Черниговской области согласовано назначение Ивана Ващенко.
Напомним, что ранее ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю учреждения Юрию Щиголю, которого подозревают в коррупции. Его взяли под стражу. Перед этим суд арестовал его миллионные криптоактивы.
Сегодня экс-чиновника выпустили из-под стражи: за него внесли залог в размере 25 млн гривен.
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