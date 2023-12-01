После коррупционного скандала Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи

Новый глава Госспецсвязи Юрий Мироненко. Фото: скриншот

Кабинет министров Украины после коррупционного скандала назначил нового главу Госспецсвязи. Сообщается, что он бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его сообщению, новым главой госучреждения стал экс-директор Института общественно-экономических исследований, командир роты ударных беспилотников Юрий Мироненко.

Новый глава Госспецсвязи Юрий Мироненко. Источник: Госспецсвязи

Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи, Мироненко начинал карьеру в банковской сфере. Занимал руководящие должности в подразделениях ПРАВЭКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д. В течение 2008-2010 гг. работал финдиректором Концерна Стирол, занимающегося производством удобрений и азотных соединений.

В течение 2010-2015 гг. — гендиректор ООО "Даймонд Сфир Групп", которое вело деятельность в сфере ИТ, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.

С 2014 года — директор, а с 2016-2023 гг. — Глава Правления Института общественно-экономических исследований (ИСЭД), неправительственного центра аналитики, сопровождающего реформы в Украине.

Новый глава анонсировал, что в ближайшее время представит план развития учреждения и подчеркнул: работа будет проводиться с нулевой толерантностью к коррупции и максимальной эффективностью.

Кого еще назначил Кабмин

Пост Мельничука. Источник: Telegram

Также первым заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины был назначен Александр Семирга, а заместителем Министра обороны — Виталий Половенко.

Дополнительно правительство согласовало назначение заместителем главы Полтавской ОГА Антона Чубенко, заместителем главы Полтавской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимира Когута, а заместителем губернатора Черниговской области согласовано назначение Ивана Ващенко.

Напомним, что ранее ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю учреждения Юрию Щиголю, которого подозревают в коррупции. Его взяли под стражу. Перед этим суд арестовал его миллионные криптоактивы.

Сегодня экс-чиновника выпустили из-под стражи: за него внесли залог в размере 25 млн гривен.