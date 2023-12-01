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Після корупційного скандалу Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку

1 грудня 2023 17:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Після корупційного скандалу Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку
Новий голова Держспецзв'язку Юрій Міроненко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кабінет міністрів України після корупційного скандалу призначив нового голову Держспецзв'язку. Повідомляється, що він перебував у складі Збройних сил України. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Новий голова Держспецзв'язку — що відомо

За його повідомленням, новим очільником держустанови став ексдиректор Інституту суспільно-економічних досліджень, командир роти ударних безпілотників Юрій Мироненко.

Новий голова Держспецзв'язку Юрій Мироненко. Джерело: Держспецзв'язку

Як повідомляє пресслужба Держспецзв'язку, Мироненко розпочинав кар'єру в банківській сфері. Обіймав керівні посади в підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Протягом 2008-2010 рр. працював фіндиректором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук. 

Протягом 2010-2015 рр. — гендиректор ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке вело діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо. 

З 2014 року — директор, а з 2016-2023 рр. — Голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД), неурядового центру аналітики, який супроводжує реформи в Україні.

Новий очільник анонсував, що найближчим часом представить план розвитку установи, та підкреслив: робота проводитиметься з нульовою толерантністю до корупції та максимальною ефективністю. 

Кого ще призначив Кабмін

Після корупційного скандалу Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку
Пост Мельничука. Джерело: Telegram

Також першим заступником Голови Державної митної служби України було призначено Олександра Семиргу, а заступником Міністра оборони — Віталія Половенка.

Додатково уряд погодив призначення заступником голови Полтавської ОДА Антона Чубенка, заступником голови Полтавської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимира Когута, а заступником губернатора Чернігівщини погоджено призначення Івана Ващенка. 

Нагадаємо, що раніше ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові установи Юрію Щиголю, якого підозрюють в корупції. Його взяли під варту. Перед цим суд заарештував його мільйонні криптоактиви. 

Сьогодні ексурядовця випустили з-під варти: за нього внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.  

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