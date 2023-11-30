ВАКС заарештував мільйонні криптоактиви ексголови Держспецзв'язку

Ексголова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Ілюстративне фото: оф.сайт Держспецзв'язку

ВАКС схвалив клопотання НАБУ та САП щодо арешту 1,5 мільйона доларів криптоактивів, які було знайдено в ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Ексчиновника підозрюють у привласненні 62 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Повідомляється, що у три роки тому власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Для цього було залучено дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили для уникнення відкритих торгів. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало угоди на постачання відповідного ПЗ, перерахувавши протягом 2021-2022 рр. понад 285 млн грн.

Виходячи з цього, сьогодні ВАКС заарештував:

Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття — 1,2 млн дол. США);

TRX у кількості 331 одиниць (35 дол. США);

6,9 біткоїнів (275 тис. дол. США).

Нагадаємо, що не так давно ВАКС заарештував Юрія Щиголя, та взяв його під варту. Водночас в установі стверджують, що від 2020 року усі закупівлі проводили з дотриманням чинного законодавства.