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ВАКС заарештував мільйонні криптоактиви ексголови Держспецзв'язку

30 листопада 2023 21:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ВАКС заарештував мільйонні криптоактиви ексголови Держспецзв'язку
Ексголова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Ілюстративне фото: оф.сайт Держспецзв'язку
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

ВАКС схвалив клопотання НАБУ та САП щодо арешту 1,5 мільйона доларів криптоактивів, які було знайдено в ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Ексчиновника підозрюють у привласненні 62 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Повідомляється, що у три роки тому власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Для цього було залучено дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили для уникнення відкритих торгів. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало угоди на постачання відповідного ПЗ, перерахувавши протягом 2021-2022 рр. понад 285 млн грн.

Виходячи з цього, сьогодні ВАКС заарештував:

  • Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття — 1,2 млн дол. США);
  • TRX у кількості 331 одиниць (35 дол. США);
  • 6,9 біткоїнів (275 тис. дол. США).

Нагадаємо, що не так давно ВАКС заарештував Юрія Щиголя, та взяв його під варту. Водночас в установі стверджують, що від 2020 року усі закупівлі проводили з дотриманням чинного законодавства.

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