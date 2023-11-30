ВАКС арестовал миллионные криптоактивы экс-главы Госспецсвязи

Экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Иллюстративное фото: оф.сайт Госспецсвязи

ВАКС одобрил ходатайство НАБУ и САП по поводу ареста 1,5 миллиона долларов криптоактивов, найденных у экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя. Бывший чиновник подозревается в присвоении 62 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Сообщается, что три года назад владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого были привлечены две подконтрольные компании, а закупку засекретили для избежания открытых торгов. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило соглашения на поставку соответствующего ПО, перечислив в течение 2021-2022 гг. более 285 млн грн.

Исходя из этого, сегодня ВАКС арестовал:

Tether USDT в количестве 1,2 млн единиц (на момент разоблачения — 1,2 млн долл. США);

TRX в количестве 331 единиц (35 долл. США);

6,9 биткоинов (275 тыс. долл. США).

Напомним, что недавно ВАКС арестовал Юрия Щиголя, и взял его под стражу. В то же время в учреждении утверждают, что с 2020 года все закупки проводились с соблюдением действующего законодательства.