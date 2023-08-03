Подозреваемому во взяточничестве главе Тернопольского облсовета вернут изъятые средства

Председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко. Фото: Facebook / Михаил Головко

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко получит обратно свои средства, которые изъяли у него во время обысков в его доме. Это решение было принято в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом сообщил адвокат Михаила Головко Александр Тананакин в комментарии журналистам "Суспільне.Тернопіль".

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Отстранение от должности

Он отметил, что новое заседание по делу Головко состоится 7 августа. На нем будут рассматривать апелляционную жалобу прокурора об отказе в отстранении от должности Михаила Головко.

"Корреспонденты "Суспільного" обратились за комментарием в Национальное антикоррупционное бюро. В пресс-службе НАБУ сообщили, что предоставят информацию только после получения запроса. Информационный запрос журналисты отправили", — добавили в сообщении.

Что известно о деле

Работники Национального антикоррупционного бюро Украины 26 июня задержали главу областного совета Тернопольской области Михаила Головко.

Также в Высшем антикоррупционном суде 28 июня избрали меру пресечения Головку и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Их подозревают в получении взятки от бизнесмена.

Напомним, ранее Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.