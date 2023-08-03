Подозреваемому во взяточничестве главе Тернопольского облсовета вернут изъятые средства
Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко получит обратно свои средства, которые изъяли у него во время обысков в его доме. Это решение было принято в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины.
Об этом сообщил адвокат Михаила Головко Александр Тананакин в комментарии журналистам "Суспільне.Тернопіль".
Отстранение от должности
Он отметил, что новое заседание по делу Головко состоится 7 августа. На нем будут рассматривать апелляционную жалобу прокурора об отказе в отстранении от должности Михаила Головко.
"Корреспонденты "Суспільного" обратились за комментарием в Национальное антикоррупционное бюро. В пресс-службе НАБУ сообщили, что предоставят информацию только после получения запроса. Информационный запрос журналисты отправили", — добавили в сообщении.
Что известно о деле
Работники Национального антикоррупционного бюро Украины 26 июня задержали главу областного совета Тернопольской области Михаила Головко.
Также в Высшем антикоррупционном суде 28 июня избрали меру пресечения Головку и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Их подозревают в получении взятки от бизнесмена.
Напомним, ранее Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.