Підозрюваному у хабарництві голові Тернопільської облради повернуть вилучені кошти

Голова Тернопільської облради Михайло Головко. Фото: Facebook / Михайло Головко

Очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко отримає назад свої кошти, які вилучили в нього під час обшуків в його оселі. Це рішення прийняли в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду України.

Про це повідомив адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін у коментарі журналістам "Суспільне.Тернопіль".

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Відсторонення від посади

Він зауважив, що нове засідання щодо справи Головка відбудеться 7 серпня. На ньому розглядатимуть апеляційну скаргу прокурора щодо відмови у відстороненні від посади Михайла Головка.

"Кореспонденти "Суспільного" звернулися за коментарем до Національного антикорупційного бюро. У пресслужбі НАБУ повідомили, що нададуть інформацію лише після отримання запиту. Інформаційний запит журналісти відправили", — додали у повідомленні.

Що відомо про справу Головка

Працівники Національного антикорупційного бюро України 26 червня затримали очільника обласної ради Тернопільської області Михайла Головка.

Також у Вищому антикорупційному суді 28 червня обрали запобіжний захід Головку й одному з колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Їх підозрюють в отриманні хабаря від бізнесмена.

Нагадаємо, раніше Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там повинно було розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.