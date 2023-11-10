Под Брянском расстреляли авто пограничников, погиб подполковник ФСБ
В Брянской области возле села Улица неизвестные расстреляли автомобиль пограничного управления. В результате нападения погиб подполковник ФСБ.
Об этом сообщает телеграмма канал Baza.
Нападение на авто пограничников
По информации телеграмм-канала, нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области. Около четырех часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.
"В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте", — сообщили в телеграмм-канале.
Сообщение об обстреле во время благотворительного аукциона в Вильнюсе
Пока в столице Литвы шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа "Русский добровольческий корпус" совершила атаку на транспорт пограничников в Брянской области.
"Диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области", — отметили в РДК.
Напомним, Служба безопасности Украины поймала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожский ОВ, чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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