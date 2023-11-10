Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Под Брянском расстреляли авто пограничников, погиб подполковник ФСБ arrow

Под Брянском расстреляли авто пограничников, погиб подполковник ФСБ

10 ноября 2023 09:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Под Брянском расстреляли авто пограничников, погиб подполковник ФСБ
Военные подразделения РДК. Фото: РДК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Брянской области возле села Улица неизвестные расстреляли автомобиль пограничного управления. В результате нападения погиб подполковник ФСБ.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

Читайте также:

Нападение на авто пограничников

По информации телеграмм-канала, нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области. Около четырех часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

Сообщение телеграмм-канала
Сообщения телеграмм-канала. Фото: скриншот сообщения

"В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте", — сообщили в телеграмм-канале.

Расположение села Улица Брянской области
Расположение села Улица Брянской области. Фото: Google Maps

Сообщение об обстреле во время благотворительного аукциона в Вильнюсе

Пока в столице Литвы шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа "Русский добровольческий корпус" совершила атаку на транспорт пограничников в Брянской области.

"Диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области", — отметили в РДК.

Сообщение РДК
Сообщения РДК. Фото: скриншот сообщения РДК

Напомним, Служба безопасности Украины поймала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожский ОВ, чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме