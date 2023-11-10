Под Брянском расстреляли авто пограничников, погиб подполковник ФСБ

Военные подразделения РДК. Фото: РДК

В Брянской области возле села Улица неизвестные расстреляли автомобиль пограничного управления. В результате нападения погиб подполковник ФСБ.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

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Нападение на авто пограничников

По информации телеграмм-канала, нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области. Около четырех часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

Сообщения телеграмм-канала. Фото: скриншот сообщения

"В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте", — сообщили в телеграмм-канале.

Расположение села Улица Брянской области. Фото: Google Maps

Сообщение об обстреле во время благотворительного аукциона в Вильнюсе

Пока в столице Литвы шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа "Русский добровольческий корпус" совершила атаку на транспорт пограничников в Брянской области.

"Диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области", — отметили в РДК.

Сообщения РДК. Фото: скриншот сообщения РДК

Напомним, Служба безопасности Украины поймала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожский ОВ, чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.