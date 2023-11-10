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Під Брянськом розстріляли авто прикордонників, загинув підполковник ФСБ

10 листопада 2023 09:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Під Брянськом розстріляли авто прикордонників, загинув підполковник ФСБ
Військові підрозділу РДК. Фото: РДК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Брянській області поблизу села Улиця невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Напад на авто прикордонників

За інформацією телеграм-каналу, напад на УАЗ "Патріот" стався на околиці села Улиця Брянської області. Близько 4-ї години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

Повідомлення телеграм-каналу
Повідомлення телеграм-каналу. Фото: скриншот допису

"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці", — повідомили у телеграм-каналі.

Розташування села Улиця Брянської області
Розташування села Улиця Брянської області. Фото: Google Maps

Повідомлення про обстріл під час благодійного аукціону у Вільнюсі

Поки в столиці Литви тривав благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група "Російський добровольчий корпус" здійснила атаку на транспорт прикордонників у Брянській області.

"Диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області", — зазначили у РДК.

Повідомлення РДК
Повідомлення РДК. Фото: скриншот допису РДК

Нагадаємо, Служба безпеки України спіймала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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