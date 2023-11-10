Під Брянськом розстріляли авто прикордонників, загинув підполковник ФСБ
У Брянській області поблизу села Улиця невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
Напад на авто прикордонників
За інформацією телеграм-каналу, напад на УАЗ "Патріот" стався на околиці села Улиця Брянської області. Близько 4-ї години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.
"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці", — повідомили у телеграм-каналі.
Повідомлення про обстріл під час благодійного аукціону у Вільнюсі
Поки в столиці Литви тривав благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група "Російський добровольчий корпус" здійснила атаку на транспорт прикордонників у Брянській області.
"Диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області", — зазначили у РДК.
Нагадаємо, Служба безпеки України спіймала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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