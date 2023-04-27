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Глава Черкасской ОВА отреагировал на драку между военными и гражданским

27 апреля 2023 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Черкасской ОВА отреагировал на драку между военными и гражданским
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Фото: ck-oda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец прокомментировал избиение гражданского из-за вручения повестки. Он подчеркнул, что мобилизация — это не карательная мера и не чья-то прихоть.

Об этом Табурец написал в своем Telegram-канале.

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Начальник ОВА отметил, что мобилизация — это жизненная необходимость для нашего государства во время войны с российскими оккупантами.

"Имеет ли право гражданский пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, даже если он вручает извещение? Мой ответ: НЕТ", — пишет Табурец.

Он также подчеркнул, что военные не имели права агрессивно реагировать так, как видно на видео.

Табурец рассказал, что официальную оценку этой ситуации и ее участникам даст служебная проверка, которая уже начата в Черкасском областном терцентре комплектования и социальной поддержки, а также правоохранители. Сейчас есть заявления от обеих сторон.

"У нас должна быть нулевая толерантность к нарушениям и беззаконию", — добавил Табурец.

Напомним, сегодня, 27 апреля, в Черкассах военные избили гражданского. О чем они общались, неизвестно, но после перепалки началась потасовка.

Также мы писали, что стали известны новые подробности скандала в Черкассах. В городе работники территориального центра комплектования избили гражданского. Как выяснилось, военные пытались вручить ему повестку.

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