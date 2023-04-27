Поліція в Черкасах прокоментувала побиття цивільного через вручення повістки

Військові побили цивільного в Черкасах. Фото: скриншот з відео

Стали відомі нові подробиці скандалу в Черкасах. У місті працівники територіального центру комплектування побили цивільного. Як виявилось, військові намагалися вручити йому повістку.

Про це повідомляє ТСН.

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Побиття цивільного через повістку

На відео, яке оприлюднили в соцмережах можна побачити, що люди у військовій формі та з документами в руках спілкуються з цивільним. Після розмови виникає бійка.

Пресслужба обласної поліції прокоментувала скандальний інцидент в Черкасах.

"Дана подія була зареєстрована. З боку поліції було проведено перевірку. Є заяви як від однієї сторони, так і від іншої. Вони розглянуті та зареєстровані. Наразі зібрані всі матеріали та направлені до Державного бюро розслідувань", — йдеться у повідомленні.

В поліції не розповіли, через що саме виникла бійка між військовими та цивільним. Однак вони не виключили, що конфлікт міг спричинитись дійсно через видачу повістки.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, у Черкасах військові побили цивільного. Про що вони спілкувалися, невідомо, але після перепалки почалася бійка.

Також ми писали, що в Україні розширили повноваження територіального центру комплектування. Тепер повістки можуть вручити військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Їх можна отримати навіть на блокпостах.

Додамо, в Україні існує кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування, але вона настає лише після того, як людина з'явилася хоча б один раз до військкомату. Це відбувається після того, як їй видано повістку на відправлення.