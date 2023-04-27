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У Черкасах військові побили цивільного: у мережі зʼявилось відео

27 квітня 2023 11:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Черкасах військові побили цивільного: у мережі зʼявилось відео
Військові з цивільними йдуть до військкомату. Фото: скріншот з відео соцмереж (ілюстративне фото)
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 27 квітня, у Черкасах військові побили цивільного. Про що вони спілкувалися невідомо, але після перепалки почалася бійка.

Про це інформує місцевий телеграм канал Типові Черкаси.

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У Черкасах військові побили цивільного

В мережі з'явилося відео, на якому чоловіку заламали руки троє військкомів начебто під час вручення повістки. На кадрах видно, як військові спілкуються з чоловіком, але згодом двоє військових повалили чоловіка на землю. Третій ударив лежачого ногою по обличчю.

Наразі встановлюються всі обставини даної ситуації.

Поки що Генштаб та представники Міноборони України офіційно не прокоментували цей інцидент. 

Нагадуємо, що на початку квітня цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, за якою ТЦК отримали право вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Відповідно протоколи за порушення правил військового обліку можуть також складати всюди.

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