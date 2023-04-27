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В Черкассах военные избили гражданского: в сети появилось видео

27 апреля 2023 11:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Черкассах военные избили гражданского: в сети появилось видео
Военные с гражданскими идут в военкомат. Фото: скриншот с видео соцсетей (иллюстративное фото)
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 27 апреля, в Черкассах военные избили гражданского. О чем они общались неизвестно, но после перепалки началась потасовка.

Об этом информирует местный телеграмм канал Типовые Черкассы.

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В Черкассах военные избили гражданского

В сети появилось видео, на котором мужчине заломили руки три военнослужащих якобы во время вручения повестки. На кадрах видно, как военные общаются с мужем, но впоследствии двое военных свергли мужчину на землю. Третий ударил лежащего ногой по лицу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данной ситуации.

Пока Генштаб и представители Минобороны Украины официально не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, что в начале апреля этого года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому ТЦК получили право вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете. Соответственно протоколы за нарушение правил военного учета могут также составлять повсюду.

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