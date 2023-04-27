Полиция в Черкассах прокомментировала избиение гражданского из-за вручения повестки

Военные избили гражданского в Черкассах. Фото: скриншот с видео

Стали известны новые подробности скандала в Черкассах. В городе работники территориального центра комплектования избили гражданского. Как выяснилось, военные пытались вручить ему повестку.

Об этом сообщает ТСН.

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Избиение гражданского из-за повестки

На видео, которое обнародовали в соцсетях, можно увидеть, что люди в военной форме и с документами в руках общаются с гражданским. После разговора возникает драка.

Пресс-служба областной полиции прокомментировала скандальный инцидент в Черкассах.

"Данное событие было зарегистрировано. Со стороны полиции была проведена проверка. Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. В настоящее время собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований", — говорится в сообщении.

В полиции не рассказали, из-за чего именно возникла потасовка между военными и гражданским. Однако они не исключили, что конфликт мог быть вызван действительно из-за выдачи повестки.

Напомним, сегодня, 27 апреля, в Черкассах военные избили гражданского. О чем они общались, неизвестно, но после перепалки началась потасовка.

Также мы писали, что на Украине расширили полномочия территориального центра комплектования. Теперь повестки могут быть вручены военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете и места постоянной регистрации. Их можно получить даже на блокпостах.

Добавим, в Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ей выдана повестка на отправку.