Очільник Черкаської ОВА відреагував на бійку між військовими та цивільним

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Фото: ck-oda.gov.ua

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець прокоментував побиття цивільного через вручення повістки. Він наголосив, що мобілізація — це не каральний захід та не чиясь забаганка.

Про це Табурець написав у своєму Telegram-каналі.

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Начальник ОВА зазначив, що мобілізація — це життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами.

"Чи має право цивільний зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення? Моя відповідь: НІ", — пише Табурець.

Він також наголосив, що військові не мали право агресивно реагувати так, як видно на відео.

Табурець розповів, що офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки, а також правоохоронці. Наразі є заяви від обох сторін.

"У нас має бути нульова толерантність до порушень і беззаконня", — додав Табурець.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, у Черкасах військові побили цивільного. Про що вони спілкувалися, невідомо, але після перепалки почалася бійка.

Також ми писали, що стали відомі нові подробиці скандалу в Черкасах. У місті працівники територіального центру комплектування побили цивільного. Як виявилось, військові намагалися вручити йому повістку.