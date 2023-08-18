На заместителя главы ГНС совершили покушение: нардеп рассказал подробности
Вчера, 17 августа, в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Нападение произошло в центре Киева.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев.
Покушение на убийство
По словам Гетманцева, со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, однако полиция просила не разглашать до утра никакой информации.
"Так, вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту", — рассказал он.
Сокуру удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Злоумышленников задержали. Они дают показания на заказчиков.
"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно — с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами — кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И позвоночник которым мы ломаем. Ежедневно", — добавил Гетманцев.
Отметим, что Евгений Сокура ранее был официальным помощником главы профильного комитета Рады и куратора всей налоговой политики Гетманцева. Недавно он занял должность заместителя председателя Государственной налоговой службы.
Напомним, в Винницкой области правоохранители задержали экс-депутата Жмеринского городского совета, ставшего заказчиком убийства депутата этого же совета. Однако благодаря ГБР этого не произошло.