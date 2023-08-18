На заместителя главы ГНС совершили покушение: нардеп рассказал подробности

Правоохранители и задержанные злоумышленники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Вчера, 17 августа, в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Нападение произошло в центре Киева.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев.

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Покушение на убийство

По словам Гетманцева, со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, однако полиция просила не разглашать до утра никакой информации.

"Так, вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту", — рассказал он.

Правоохранители и задержанные злоумышленники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Сокуру удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Злоумышленников задержали. Они дают показания на заказчиков.

"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно — с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами — кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И позвоночник которым мы ломаем. Ежедневно", — добавил Гетманцев.

Оружие нападавших. Фото: t.me/getmantsevdanil

Правоохранители и задержанные злоумышленники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Отметим, что Евгений Сокура ранее был официальным помощником главы профильного комитета Рады и куратора всей налоговой политики Гетманцева. Недавно он занял должность заместителя председателя Государственной налоговой службы.

Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Напомним, в Винницкой области правоохранители задержали экс-депутата Жмеринского городского совета, ставшего заказчиком убийства депутата этого же совета. Однако благодаря ГБР этого не произошло.