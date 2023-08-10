На Вінничині син екснардепа замовив вбивство місцевого депутата, — ДБР

ДБР затримує підозрюваних. Фото: ДБР

У Вінницькій області правоохоронці затримали ексдепутата Жмеринської міської ради, який став замовником вбивства депутата цієї ж ради. Проте завдяки ДБР цього не сталося.

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

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"...Чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно у батька сталася сварка з іншим депутатом через блокування розгляду Жмеринською міською радою щодо його особистих та бізнесових питань, які пов'язані з передачею землі під будівництво.

Замовив вбивство

Син, довго не думаючи, захотів "допомогти" своєму батькові та спробував організувати замовне вбивство іншого депутата, який є членом постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Затримання зловмисників. Фото: ДБР

"Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США, оцінивши у таку суму життя свого колеги", — додали у повідомленні.

Обшуки у підозрюваних. Фото: ДБР

Під час спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата та зробили світлини для постановки. Ці фото посередник показав замовнику. Після того, як оплату було передано, організатора затримали.

Імітація вбивства. Фото: ДБР

Результати обшуків

За місцем проживання, в автівці зловмисника, а також в інших можливих співучасників злочину правоохоронці провели обшуки. Було вилучено:

зброю,

кошти,

інші речові докази, які є підтвердженням злочинних намірів затриманих.

Обшуки у підозрюваних. Фото: ДБР

Обшуки у підозрюваних. Фото: ДБР

Яке покарання загрожує чоловіку

"Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення. Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", — зазначають у пресслужбі.

Наразі працівники ДБР встановлюють причетність батька до замаху на вбивство.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала депутата міської ради із Кропивницького, який організував та очолював злочинне угруповання рекетирів. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.