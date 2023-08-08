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Від початку вторгнення ДБР відкрило понад сотню справ проти воєнкомів

8 серпня 2023 11:33
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Від початку вторгнення ДБР відкрило понад сотню справ проти воєнкомів
Затримання воєнкома у Запоріжжі. Фото: ДБР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань воєнкомів. Частину обвинувачувальних актів незабаром розглянуть у суді.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення до України ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців ТЦК та СП. За результатами цієї роботи 15 обвинувальних актів вже направлено до суду.

"Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни", — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі тривають перевірки діяльності та способу життя працівників військкоматів.

"ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні — притягнуті до відповідальності. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу", — наголошує бюро розслідувань.

Нагадаємо, прокуратура перевіряє обставини смерті людини з інвалідністю після мобілізації на Одещині.

Також нещодавно у Києві затримали начальника ТЦК, який переправляв чоловіків через кордон.

Водночас ми писали, чи можна знімати на камеру проходження ВЛК.

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