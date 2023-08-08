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С начала вторжения ДБР открыло более сотни дел против военкомов

8 августа 2023 11:33
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
С начала вторжения ДБР открыло более сотни дел против военкомов
Задержание военкома в Запорожье. Фото: ДБР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ДБР уже расследует более 100 уголовных дел по злоупотреблениям военкомов. Часть обвинительных актов вскоре рассмотрит суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Всего с начала российского полномасштабного вторжения в Украину ДБР расследует 112 дел по должностным лицам ТЦК и СП. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

"Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжаются проверки деятельности и образа жизни работников военкоматов.

"ДБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные — привлечены к ответственности. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", — отмечает бюро расследований.

Напомним, прокуратура проверяет обстоятельства смерти человека с инвалидностью после мобилизации в Одесской области.

Также недавно в Киеве был задержан начальник ТЦК, который переправлял мужчин через границу.

В то же время мы писали, можно ли снимать на камеру прохождения ВЛК.

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