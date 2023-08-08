С начала вторжения ДБР открыло более сотни дел против военкомов

Задержание военкома в Запорожье. Фото: ДБР

ДБР уже расследует более 100 уголовных дел по злоупотреблениям военкомов. Часть обвинительных актов вскоре рассмотрит суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Всего с начала российского полномасштабного вторжения в Украину ДБР расследует 112 дел по должностным лицам ТЦК и СП. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

"Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжаются проверки деятельности и образа жизни работников военкоматов.

"ДБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные — привлечены к ответственности. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", — отмечает бюро расследований.

Напомним, прокуратура проверяет обстоятельства смерти человека с инвалидностью после мобилизации в Одесской области.

Также недавно в Киеве был задержан начальник ТЦК, который переправлял мужчин через границу.

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