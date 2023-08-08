С начала вторжения ДБР открыло более сотни дел против военкомов
ДБР уже расследует более 100 уголовных дел по злоупотреблениям военкомов. Часть обвинительных актов вскоре рассмотрит суд.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Что известно о преступлениях военкомов
Всего с начала российского полномасштабного вторжения в Украину ДБР расследует 112 дел по должностным лицам ТЦК и СП. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.
"Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время продолжаются проверки деятельности и образа жизни работников военкоматов.
"ДБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные — привлечены к ответственности. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", — отмечает бюро расследований.
Напомним, прокуратура проверяет обстоятельства смерти человека с инвалидностью после мобилизации в Одесской области.
Также недавно в Киеве был задержан начальник ТЦК, который переправлял мужчин через границу.
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