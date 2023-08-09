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СБУ затримала депутата з Кропивницького, який займався рекетом

9 серпня 2023 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
СБУ затримала депутата з Кропивницького, який займався рекетом
СБУ затримали депутата. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України затримала депутата міської ради із Кропивницького, який організував та очолював злочинне угруповання рекетирів. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ. 

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Що відомо про рекетирів

Відомо, що до складу угруповання входили місцеві "кримінальники", які спеціалізувалися на рекеті. Під керівництвом "ватажка" вони вимагали гроші з місцевих жителів, вигадуючи різні для цього причини.

Якщо люди відмовлялися це робити — злочинці застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.

Злочинців затримали

Повідомляється, що останнім часом злочинці вимагали 92 тисячі доларів з місцевого підприємця, з яким депутат мав спільний бізнес. Ця сума була потрібна для того, щоб сплатити "неіснуючий борг". 

Однак, СБУ затримала депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини "боргу".

Обшуки та слідство

Співробітники СБУ провели у депутата обшуки за місцем проживання. Під час цього у нього вдома знайшли велику суму готівки. Її, ймовірно, було отримано незаконним шляхом.

На підставі зібраних доказів, депутату та ще одному учаснику угруповання повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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СБУ затримали депутата. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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