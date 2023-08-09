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СБУ викрила нардепа, який продавав землю Національної академії аграрних наук

9 серпня 2023 10:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ викрила нардепа, який продавав землю Національної академії аграрних наук
Затримання народного депутата. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ. 

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Як відомо, посадовець за гроші обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Проте СБУ та НАБУ викрили народного депутата "на гарячому" під час отримання ним першої частини хабаря у розмірі 85 тис. доларів США. 

Відтак проти нардепа розпочато за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

  • Затримання народного депутата. Фото: СБУ
  • Затримання народного депутата. Фото: СБУ
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Нагадаємо, нещодавно судді Приморського районного суду Одеси повідомили про підозру у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді. Вона обманним шляхом намагалася заволодіти частиною грошей.

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