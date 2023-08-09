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СБУ разоблачила нардепа, продававшего землю Национальной академии аграрных наук

9 августа 2023 10:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ разоблачила нардепа, продававшего землю Национальной академии аграрных наук
Задержание народного депутата. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как известно, должностное лицо за деньги обещало бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Однако СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тыс. долларов США.

Следовательно, против нардепа начато по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

  • Задержание народного депутата. Фото: СБУ
  • Задержание народного депутата. Фото: СБУ
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Напомним, недавно судьи Приморского районного суда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье. Она обманным путем пыталась завладеть частью денег.

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