СБУ разоблачила нардепа, продававшего землю Национальной академии аграрных наук

Задержание народного депутата. Фото: СБУ

Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как известно, должностное лицо за деньги обещало бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Однако СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тыс. долларов США.

Следовательно, против нардепа начато по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание народного депутата. Фото: СБУ

Задержание народного депутата. Фото: СБУ 1/2 _ 2

Напомним, недавно судьи Приморского районного суда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье. Она обманным путем пыталась завладеть частью денег.