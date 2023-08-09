СБУ разоблачила нардепа, продававшего землю Национальной академии аграрных наук
Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в СБУ.
Коррупционные схемы нардепа с земельными участками
Как известно, должностное лицо за деньги обещало бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Однако СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тыс. долларов США.
Следовательно, против нардепа начато по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Задержание народного депутата. Фото: СБУ
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Задержание народного депутата. Фото: СБУ
Напомним, недавно судьи Приморского районного суда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье. Она обманным путем пыталась завладеть частью денег.