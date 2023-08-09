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СБУ задержала депутата из Кропивницкого, который занимался рэкетом

9 августа 2023 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СБУ задержала депутата из Кропивницкого, занимавшегося рэкетом
СБУ задержали депутата. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о рэкетирах

Известно, что в состав группировки входили местные "уголовники", специализировавшиеся на рэкете. Под руководством "вожака" они требовали деньги с местных жителей, придумывая разные для этого причины.

Если люди отказывались это делать, преступники применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Преступников задержали

Сообщается, что в последнее время преступники требовали 92 тысяч долларов с местного предпринимателя, с которым депутат имел общий бизнес. Эта сумма требовалась для того, чтобы оплатить "несуществующий долг".

Однако СБУ задержала депутата в областном центре во время передачи ему второй части "долга".

Обыски и следствие

Сотрудники СБУ провели у депутата обыски по месту жительства. Во время этого у него дома нашли большую сумму наличных денег. Они, вероятно, были получены незаконным путем.

На основании собранных доказательств депутату и еще одному участнику группировки сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ задержали депутата. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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