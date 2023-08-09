СБУ задержала депутата из Кропивницкого, занимавшегося рэкетом

СБУ задержала депутата из Кропивницкого, который занимался рэкетом
Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно о рэкетирах
Известно, что в состав группировки входили местные "уголовники", специализировавшиеся на рэкете. Под руководством "вожака" они требовали деньги с местных жителей, придумывая разные для этого причины.
Если люди отказывались это делать, преступники применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.
Преступников задержали
Сообщается, что в последнее время преступники требовали 92 тысяч долларов с местного предпринимателя, с которым депутат имел общий бизнес. Эта сумма требовалась для того, чтобы оплатить "несуществующий долг".
Однако СБУ задержала депутата в областном центре во время передачи ему второй части "долга".
Обыски и следствие
Сотрудники СБУ провели у депутата обыски по месту жительства. Во время этого у него дома нашли большую сумму наличных денег. Они, вероятно, были получены незаконным путем.
На основании собранных доказательств депутату и еще одному участнику группировки сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.