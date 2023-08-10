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В Винницкой области сын экснардепа заказал убийство местного депутата, — ДБР

10 августа 2023 12:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Винницкой области сын экснардепа заказал убийство местного депутата, — ДБР
ДБР задерживает подозреваемых. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Винницкой области правоохранители задержали эксдепутата Жмеринского городского совета, ставшего заказчиком убийства депутата этого же совета. Однако благодаря ДБР этого не произошло.

Об этом пишет прессслужба Государственного бюро расследований.

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Что известно об экс-нардепе

"...Мужчина еще в начале полномасштабного вторжения России выехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, который недавно добровольно сложил полномочия депутата городского совета", — говорится в сообщении.

Недавно у отца произошла ссора с другим депутатом из-за блокирования рассмотрения Жмеринским городским советом по его личным и бизнес-вопросам, связанным с передачей земли под строительство.

Заказал убийство

Сын, долго не думая, захотел "помочь" своему отцу и попытался организовать заказное убийство другого депутата, являющегося членом постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Задержание злоумышленников. Фото: ДБР

"Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить 8,5 тысячи долларов США, оценив в такую сумму жизнь своего коллеги", — добавили в сообщении.

Обыски у подозреваемых. Фото: ДБР

Во время спецоперации сотрудники ДБР имитировали убийство местного депутата и сделали фотографии для постановки. Эти фотографии посредник показал заказчику. После того, как оплата была передана, организатор был задержан.

Имитация убийства. Фото: ДБР

Результаты обысков

По месту жительства, в автомобиле злоумышленника, а также у других возможных соучастников преступления правоохранители провели обыски. Было изъято:

  • оружие,
  • деньги,
  • другие вещественные доказательства, подтверждающие преступные намерения задержанных.
Обыски у подозреваемых. Фото: ДБР
Обыски у подозреваемых. Фото: ДБР

Какое наказание грозит мужчине

"Задержанному сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам по заказу. Принимаются меры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", — отмечают в пресс-службе.

В настоящее время работники ДБР устанавливают причастность отца к покушению на убийство.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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