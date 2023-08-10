В Винницкой области сын экснардепа заказал убийство местного депутата, — ДБР
В Винницкой области правоохранители задержали эксдепутата Жмеринского городского совета, ставшего заказчиком убийства депутата этого же совета. Однако благодаря ДБР этого не произошло.
Об этом пишет прессслужба Государственного бюро расследований.
Что известно об экс-нардепе
"...Мужчина еще в начале полномасштабного вторжения России выехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, который недавно добровольно сложил полномочия депутата городского совета", — говорится в сообщении.
Недавно у отца произошла ссора с другим депутатом из-за блокирования рассмотрения Жмеринским городским советом по его личным и бизнес-вопросам, связанным с передачей земли под строительство.
Заказал убийство
Сын, долго не думая, захотел "помочь" своему отцу и попытался организовать заказное убийство другого депутата, являющегося членом постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.
"Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить 8,5 тысячи долларов США, оценив в такую сумму жизнь своего коллеги", — добавили в сообщении.
Во время спецоперации сотрудники ДБР имитировали убийство местного депутата и сделали фотографии для постановки. Эти фотографии посредник показал заказчику. После того, как оплата была передана, организатор был задержан.
Результаты обысков
По месту жительства, в автомобиле злоумышленника, а также у других возможных соучастников преступления правоохранители провели обыски. Было изъято:
- оружие,
- деньги,
- другие вещественные доказательства, подтверждающие преступные намерения задержанных.
Какое наказание грозит мужчине
"Задержанному сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам по заказу. Принимаются меры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", — отмечают в пресс-службе.
В настоящее время работники ДБР устанавливают причастность отца к покушению на убийство.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.