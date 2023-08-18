На заступника голови ДПС здійснили замах: нардеп розповів подробиці

Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Вчора, 17 серпня, о 07:50 стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Напад стався в центрі Києва.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

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Замах на вбивство

За словами Гетманцева, зі вчора почали просочуватись окремі чутки, однак поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації.

"Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу",— розповів він.

Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Сокура вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Зловмисників затримали. Вони дають свідчення на замовників.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися, чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня — з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами — кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ламаємо. Щодня", — додав Гетманцев.

Зброя нападників. Фото: t.me/getmantsevdanil

Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Зазначимо, що Євген Сокура раніше був офіційним помічником голови профільного комітету Ради та куратора усієї податкової політики Гетманцева. Нещодавно він обійняв посаду заступника голови Державної податкової служби.

Допис Гетманцева. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці затримали ексдепутата Жмеринської міської ради, який став замовником вбивства депутата цієї ж ради. Проте завдяки ДБР цього не сталося.