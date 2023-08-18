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На заступника голови ДПС здійснили замах: нардеп розповів подробиці

18 серпня 2023 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На заступника голови ДПС здійснили замах: нардеп розповів подробиці
Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: t.me/getmantsevdanil
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 17 серпня, о 07:50 стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Напад стався в центрі Києва.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

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Замах на вбивство

За словами Гетманцева, зі вчора почали просочуватись окремі чутки, однак поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації.

"Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу",— розповів він.

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Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Сокура вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Зловмисників затримали. Вони дають свідчення на замовників.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися, чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня — з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами — кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ламаємо. Щодня", — додав Гетманцев.

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Зброя нападників. Фото: t.me/getmantsevdanil
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Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: t.me/getmantsevdanil

Зазначимо, що Євген Сокура раніше був офіційним помічником голови профільного комітету Ради та куратора усієї податкової політики Гетманцева. Нещодавно він обійняв посаду заступника голови Державної податкової служби.

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Допис Гетманцева. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці затримали ексдепутата Жмеринської міської ради, який став замовником вбивства депутата цієї ж ради. Проте завдяки ДБР цього не сталося. 

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