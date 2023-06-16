На Рівненщині підпалили оселю журналіста: він стверджує, що знає замовників

Член НСЖУ Олександр Намозов. Фото: Facebook Намозова

У Костополі, що на Рівненщині, підпалили будинок журналіста Олександра Намозова. Журналіст, який не постраждав, заявляє, що замовниками злочину є представники керівництва міської ради Костополя.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці сам Олександр Намозов.

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Підпал будинку

У місті Костопіль Рівненської області горів будинок відомого журналіста, колишнього редактора районної газети, засновника фейсбук-спільноти "Наш Костопіль", члена Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Олександра Намозова.

Видання "Рівне вечірнє" оприлюднило деталі інциденту.

Зловмисник нейтралізував електрошокером двох собак, потім облив бензином будинок, в якому, крім Намозова, проживає ще дві родини, і підпалив.

Пожежу вдалося вчасно загасити, ніхто не постраждав.

Пожежа в будинку журналіста

Журналіст знає замовників

Сам Олександр Намозов зазначив, що він знає людей, які стоять за цим злочином.

"Цілком впевнений що знаю замовників замаху — це представники вищого керівництва Костопільськоі міської ради", — наголосив журналіст.

Наслідки підпалу будинку Олександра Намозова

Фото: Facebook Намозова

Реакція НСЖУ

Національна спілка журналістів України висловила свою солідарність із постраждалим журналістом, який є членом НСЖУ.

Спілка вимагає від правоохоронці оперативно розслідувати цей злочин.

НСЖУ вимагає розслідувати злочин проти свого члена

Нагадаємо, у грудні в Києві скоїли замах на херсонського журналіста Костянтина Риженка.