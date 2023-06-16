На Рівненщині підпалили оселю журналіста: він стверджує, що знає замовників
У Костополі, що на Рівненщині, підпалили будинок журналіста Олександра Намозова. Журналіст, який не постраждав, заявляє, що замовниками злочину є представники керівництва міської ради Костополя.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці сам Олександр Намозов.
Підпал будинку
У місті Костопіль Рівненської області горів будинок відомого журналіста, колишнього редактора районної газети, засновника фейсбук-спільноти "Наш Костопіль", члена Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Олександра Намозова.
Видання "Рівне вечірнє" оприлюднило деталі інциденту.
Зловмисник нейтралізував електрошокером двох собак, потім облив бензином будинок, в якому, крім Намозова, проживає ще дві родини, і підпалив.
Пожежу вдалося вчасно загасити, ніхто не постраждав.
Журналіст знає замовників
Сам Олександр Намозов зазначив, що він знає людей, які стоять за цим злочином.
"Цілком впевнений що знаю замовників замаху — це представники вищого керівництва Костопільськоі міської ради", — наголосив журналіст.
Реакція НСЖУ
Національна спілка журналістів України висловила свою солідарність із постраждалим журналістом, який є членом НСЖУ.
Спілка вимагає від правоохоронці оперативно розслідувати цей злочин.
Нагадаємо, у грудні в Києві скоїли замах на херсонського журналіста Костянтина Риженка.