Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow На Рівненщині підпалили оселю журналіста: він стверджує, що знає замовників arrow

На Рівненщині підпалили оселю журналіста: він стверджує, що знає замовників

16 червня 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Рівненщині підпалили оселю журналіста: він стверджує, що знає замовників
Член НСЖУ Олександр Намозов. Фото: Facebook Намозова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Костополі, що на Рівненщині, підпалили будинок журналіста Олександра Намозова. Журналіст, який не постраждав, заявляє, що замовниками злочину є представники керівництва міської ради Костополя.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці сам Олександр Намозов.

Читайте також:

Підпал будинку

У місті Костопіль Рівненської області горів будинок відомого журналіста, колишнього редактора районної газети, засновника фейсбук-спільноти "Наш Костопіль", члена Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Олександра Намозова.

Видання "Рівне вечірнє" оприлюднило деталі інциденту. 

Зловмисник нейтралізував електрошокером двох собак, потім облив бензином будинок, в якому, крім Намозова, проживає ще дві родини, і підпалив.

Пожежу вдалося вчасно загасити, ніхто не постраждав.

Пожежа в будинку журналіста
Пожежа в будинку журналіста

Журналіст знає замовників

Сам Олександр Намозов зазначив, що він знає людей, які стоять за цим злочином.

"Цілком впевнений що знаю замовників замаху — це представники вищого керівництва Костопільськоі міської ради", — наголосив журналіст.

Наслідки підпалу будинку Олександра Намозова
Наслідки підпалу будинку Олександра Намозова
Фото: Facebook Намозова

Реакція НСЖУ

Національна спілка журналістів України висловила свою солідарність із постраждалим журналістом, який є членом НСЖУ.

Спілка вимагає від правоохоронці оперативно розслідувати цей злочин.

НСЖУ вимагає розслідувати злочин проти свого члена
НСЖУ вимагає розслідувати злочин проти свого члена

Нагадаємо, у грудні в Києві скоїли замах на херсонського журналіста Костянтина Риженка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB