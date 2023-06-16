В Ровенской области подожгли дом журналиста: он утверждает, что знает заказчиков
В Костополе Ровенской области подожгли дом журналиста Александра Намозова. Не пострадавший журналист заявляет, что заказчиками преступления являются представители руководства городского совета Костополя.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице сам Александр Намозов.
Поджог дома
В городе Костополь Ровенской области горело здание известного журналиста, бывшего редактора районной газеты, основателя фейсбук-сообщества "Наш Костопіль", члена Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Александра Намозова.
Издание "Рівне вечірнє" обнародовало детали инцидента.
Злоумышленник нейтрализовал электрошокером двух собак, затем облил бензином дом, в котором кроме Намозова проживает еще две семьи, и поджег.
Пожар удалось вовремя потушить, никто не пострадал.
Журналист знает заказчиков
Сам Александр Намозов отметил, что он знает людей, стоящих за этим преступлением.
"Вполне уверен, что знаю заказчиков покушения — это представители высшего руководства Костопольского городского совета", — подчеркнул журналист.
Реакция НСЖУ
Национальный союз журналистов Украины выразил свою солидарность с пострадавшим журналистом, являющимся членом НСЖУ.
Союз требует от правоохранителей оперативно расследовать это преступление.
Напомним, в декабре в Киеве покушались на херсонского журналиста Константина Рыженко.