В Ровенской области подожгли дом журналиста: он утверждает, что знает заказчиков

Член НСЖУ Александр Намозов. Фото: Facebook Намозова

В Костополе Ровенской области подожгли дом журналиста Александра Намозова. Не пострадавший журналист заявляет, что заказчиками преступления являются представители руководства городского совета Костополя.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице сам Александр Намозов.

Читайте также:

Поджог дома

В городе Костополь Ровенской области горело здание известного журналиста, бывшего редактора районной газеты, основателя фейсбук-сообщества "Наш Костопіль", члена Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Александра Намозова.

Издание "Рівне вечірнє" обнародовало детали инцидента.

Злоумышленник нейтрализовал электрошокером двух собак, затем облил бензином дом, в котором кроме Намозова проживает еще две семьи, и поджег.

Пожар удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

Пожар в доме журналиста

Журналист знает заказчиков

Сам Александр Намозов отметил, что он знает людей, стоящих за этим преступлением.

"Вполне уверен, что знаю заказчиков покушения — это представители высшего руководства Костопольского городского совета", — подчеркнул журналист.

Последствия поджога дома Александра Намозова

Фото: Facebook Намозова

Реакция НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины выразил свою солидарность с пострадавшим журналистом, являющимся членом НСЖУ.

Союз требует от правоохранителей оперативно расследовать это преступление.

НСЖУ требует расследовать преступление против своего члена

Напомним, в декабре в Киеве покушались на херсонского журналиста Константина Рыженко.