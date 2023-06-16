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В Ровенской области подожгли дом журналиста: он утверждает, что знает заказчиков

16 июня 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Ровенской области подожгли дом журналиста: он утверждает, что знает заказчиков
Член НСЖУ Александр Намозов. Фото: Facebook Намозова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Костополе Ровенской области подожгли дом журналиста Александра Намозова. Не пострадавший журналист заявляет, что заказчиками преступления являются представители руководства городского совета Костополя.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице сам Александр Намозов.

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Поджог дома

В городе Костополь Ровенской области горело здание известного журналиста, бывшего редактора районной газеты, основателя фейсбук-сообщества "Наш Костопіль", члена Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Александра Намозова.

Издание "Рівне вечірнє" обнародовало детали инцидента.

Злоумышленник нейтрализовал электрошокером двух собак, затем облил бензином дом, в котором кроме Намозова проживает еще две семьи, и поджег.

Пожар удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

Пожар в доме журналиста
Пожар в доме журналиста

Журналист знает заказчиков

Сам Александр Намозов отметил, что он знает людей, стоящих за этим преступлением.

"Вполне уверен, что знаю заказчиков покушения — это представители высшего руководства Костопольского городского совета", — подчеркнул журналист.

Последствия поджога дома Александра Намозова
Последствия поджога дома Александра Намозова
Фото: Facebook Намозова

Реакция НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины выразил свою солидарность с пострадавшим журналистом, являющимся членом НСЖУ.

Союз требует от правоохранителей оперативно расследовать это преступление.

НСЖУ требует расследовать преступление против своего члена
НСЖУ требует расследовать преступление против своего члена

Напомним, в декабре в Киеве покушались на херсонского журналиста Константина Рыженко.

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