На военном заводе в российском Соликамске раздался мощный взрыв
На военном заводе в Соликамске Пермского края России раздался мощный взрыв. После него в небе появился большой "гриб" дыма.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрыв в Соликамске
Завод "Урал", на котором произошел взрыв, является одним из крупнейших боеприпасной отрасли ОПК России. Он входит в Концерн "Спецхимия" Госкорпорации Ростех.
На заводе изготавливают порох и взрывчатые вещества.
Напомним, 30 октября неподалеку от Шереметьево раздался взрыв. На газовой заправке вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие.
Также мы писали, 29 октября в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горел склад на улице Гольянский поселок.
Добавим, 29 октября в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России несколько часов пытались потушить пожар.
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