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На военном заводе в российском Соликамске раздался мощный взрыв

31 октября 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На военном заводе в российском Соликамске раздался мощный взрыв
Взрыв на военном заводе в Соликамске. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На военном заводе в Соликамске Пермского края России раздался мощный взрыв. После него в небе появился большой "гриб" дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрыв в Соликамске

Завод "Урал", на котором произошел взрыв, является одним из крупнейших боеприпасной отрасли ОПК России. Он входит в Концерн "Спецхимия" Госкорпорации Ростех.

На заводе изготавливают порох и взрывчатые вещества.

Напомним, 30 октября неподалеку от Шереметьево раздался взрыв. На газовой заправке вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие.

Также мы писали, 29 октября в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горел склад на улице Гольянский поселок.

Добавим, 29 октября в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России несколько часов пытались потушить пожар.

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