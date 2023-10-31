На військовому заводі в російському Солікамську пролунав потужний вибух

Вибух на військовому заводі в Солікамську. Фото: росЗМІ

На військовому заводі в Солікамську Пермського краю Росії пролунав потужний вибух. Після нього в небі з'явився великий "гриб" диму.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Завод "Урал", на якому стався вибух, є одним з найбільших боєприпасної галузі ОПК Росії. Він входить до Концерну "Спецхімія" Держкорпорації Ростех.

На заводі виготовляють порох та вибухові речовини.

Нагадаємо, 30 жовтня неподалік від Шереметьєво пролунав вибух. На газовій заправці спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі.

Також ми писали, 29 жовтня в російському Іжевську сталася масштабна пожежа. Як виявилося, горів склад на вулиці Гольянське селище.

Додамо, 29 жовтня в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії декілька годин намагалися загасити пожежу.