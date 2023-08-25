В Ровенской области утонули двое мальчиков: полиция подозревает в трагедии мать детей

Река в Ровенской области. Фото: google.com

В Ровенской области утонули двое детей в возрасте 5 и 7 лет. Инцидент произошел 23 августа. К трагедии может быть причастна мать детей.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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Гибель двух детей

По данным следствия, к правоохранителям 23 августа в 11:30 обратилась жительница Варашского района Ровенской области. Она сообщила, что в местном карьере утонули двое детей.

"Полицейские установили, что погибшими являются двое братьев — пяти и семи лет", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух или больше человек).

Издание "Радио Трек" со ссылкой на свои источники сообщает, что к трагедии может быть причастна мать детей. Женщина по профессии учительница. СМИ пишет, что она якобы имела проблемы со здоровьем.

Пост полиции Ровенской области. Фото: скриншот

Напомним, Херсонская окружная прокуратура сообщила подозрение 36-летнему мужчине в умышленном убийстве. Он пришел в гости к своему другу и нанес смертельные ножевые ранения.

Также мы писали, что в столице правоохранители задержали женщину, которая задушила знакомую и закопала ее тело. Очевидцы сообщают, что ужасный инцидент произошел из-за ревности.