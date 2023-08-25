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На Рівненщині втонули двоє хлопчиків: поліція підозрює у трагедії матір дітей

25 серпня 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Рівненщині втонули двоє хлопчиків: поліція підозрює у трагедії матір дітей
Річка в Рівненській області. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області втонули двоє дітей віком 5 та 7 років. Інцидент стався 23 серпня. До трагедії може бути причетна матір дітей.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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Загибель двох дітей

За даними слідства, до правоохоронців 23 серпня об 11:30 звернулась жителька Вараського району Рівненської області. Вона повідомила, що у місцевому кар'єрі втонули двоє дітей. 

"Поліцейські встановили, що загиблими є двоє братів — п’яти та семи років", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Видання "Радіо Трек" з посиланням на свої джерела повідомляє, що до трагедії може бути причетна мати дітей. Жінка за професією вчителька. ЗМІ пише, що вона нібито мала проблеми зі здоров'ям.

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Допис поліції Рівненської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура повідомила підозру 36-річному чоловікові в умисному вбивстві. Він прийшов у гості до свого друга і завдав смертельних ножових поранень.

Також ми писали, що у столиці правоохоронці затримали жінку, яка задушила знайому та закопала її тіло. Очевидці повідомляють, що жахливий інцидент стався через ревнощі.

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