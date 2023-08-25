На Рівненщині втонули двоє хлопчиків: поліція підозрює у трагедії матір дітей

Річка в Рівненській області. Фото: google.com

У Рівненській області втонули двоє дітей віком 5 та 7 років. Інцидент стався 23 серпня. До трагедії може бути причетна матір дітей.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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Загибель двох дітей

За даними слідства, до правоохоронців 23 серпня об 11:30 звернулась жителька Вараського району Рівненської області. Вона повідомила, що у місцевому кар'єрі втонули двоє дітей.

"Поліцейські встановили, що загиблими є двоє братів — п’яти та семи років", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Видання "Радіо Трек" з посиланням на свої джерела повідомляє, що до трагедії може бути причетна мати дітей. Жінка за професією вчителька. ЗМІ пише, що вона нібито мала проблеми зі здоров'ям.

Допис поліції Рівненської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура повідомила підозру 36-річному чоловікові в умисному вбивстві. Він прийшов у гості до свого друга і завдав смертельних ножових поранень.

Також ми писали, що у столиці правоохоронці затримали жінку, яка задушила знайому та закопала її тіло. Очевидці повідомляють, що жахливий інцидент стався через ревнощі.