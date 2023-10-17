В Днепропетровской области взорвался дом: из-под завалов спасли мужчину
В городе Апостолово Днепропетровской области произошел взрыв в доме. Сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям удалось вытащить из-под завалов мужчину.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Что стало причиной взрыва
"При неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме города Апостолово произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина", — говорится в сообщении ГСЧС.
Специалисты ГСЧС деблокировали пострадавшего. Им оказался мужчина 1970 года рождения. Его передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу.
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