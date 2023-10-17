В Днепропетровской области взорвался дом: из-под завалов спасли мужчину

Сотрудники ГСЧС возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС

В городе Апостолово Днепропетровской области произошел взрыв в доме. Сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям удалось вытащить из-под завалов мужчину.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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"При неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме города Апостолово произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина", — говорится в сообщении ГСЧС.

Специалисты ГСЧС деблокировали пострадавшего. Им оказался мужчина 1970 года рождения. Его передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу.

Спасатели извлекают из-под завалов мужчину. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС возле разрушенного дома

Раньше мы рассказывали, что в Ровенской области сгорела деревянная церковь XIX века. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Также напоминаем, что утром 15 октября в Дрогобыче Львовской области произошло смертельное ДТП. От удара двух автомобилей погибли три человека, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

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