Автівки зім'яло від удару: на Львівщині трапилася смертельна ДТП

ДТП у Дрогобичі. Фото: ДСНС у Львівській області

Зранку 15 жовтня у Дрогобичі, що на Львівщині, трапилася смертельна ДТП. Від удару двох автівок загинули троє людей, ще п'ятеро осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

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ДТП у Дрогобичі 15 жовтня

Як відомо, 15 жовтня близько 09:21 в Дрогобичі на трасі Трускавець — Львів відбулося зіткнення двох автомобілів: Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП загинули три людини, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня важкості.

ДТП у Дрогобичі. Фото: ДСНС у Львівській області

ДТП у Дрогобичі. Фото: ДСНС у Львівській області

ДТП у Дрогобичі. Фото: ДСНС у Львівській області 1 / 3

"Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували двох травмованих пасажирів Volkswagen Caddy та транспортували їх до карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС також розповіли, що до ліквідації наслідків ДТП залучалось десять людей особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня на трасі під Львовом сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало шестеро осіб.