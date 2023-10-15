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Автомобили смяло от удара: во Львовской области произошло смертельное ДТП

15 октября 2023 14:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Автомобили смяло от удара: во Львовской области произошло смертельное ДТП
ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 15 октября в Дрогобыче Львовской области произошло смертельное ДТП. От удара двух автомобилей погибли три человека, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

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ДТП в Дрогобыче 15 октября

Как известно, 15 октября около 09:21 в Дрогобыче на трассе Трускавец — Львов произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.

В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

  • ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области
  • ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области
  • ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области
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"Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали двух травмированных пассажиров Volkswagen Caddy и транспортировали их в карету скорой помощи", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также рассказали, что к ликвидации последствий ДТП привлекалось десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Напомним, вечером 14 октября на трассе под Львовом произошло масштабное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

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