Автомобили смяло от удара: во Львовской области произошло смертельное ДТП

ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области

Утром 15 октября в Дрогобыче Львовской области произошло смертельное ДТП. От удара двух автомобилей погибли три человека, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

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ДТП в Дрогобыче 15 октября

Как известно, 15 октября около 09:21 в Дрогобыче на трассе Трускавец — Львов произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.

В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области

ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области

ДТП в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области 1/3 _ 3

"Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали двух травмированных пассажиров Volkswagen Caddy и транспортировали их в карету скорой помощи", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также рассказали, что к ликвидации последствий ДТП привлекалось десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Напомним, вечером 14 октября на трассе под Львовом произошло масштабное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.