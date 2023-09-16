У Рівненській області згоріла церква ХІХ століття
У Рівненській області згоріла дерев'яна церква ХІХ століття. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа у церкві
"Оперативно прибувши на місце пожежі, вогнеборці виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС розповіли, що о 4:44 пожежу було локалізовано, а о 06:55 — ліквідовано. Вогонь знищив будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.
Від ДСНС було залучено чотири пожежні автоцистерни та десять рятувальників.
"Причини займання зʼясовують правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у Запоріжжі сталася пожежа. За попередніми даними, причиною міг стати російський безпілотник.
Також ми писали, що у місті Білгород-Дністровський Одеської області сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Надзвичайники встановили, що займання почалося на 5-му поверсі через загоряння домашнього майна.