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У Рівненській області згоріла церква ХІХ століття

16 вересня 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Рівненській області згоріла церква ХІХ століття
Пожежа у церкві. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області згоріла дерев'яна церква ХІХ століття. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє ДСНС.

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Пожежа у церкві

"Оперативно прибувши на місце пожежі, вогнеборці виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що о 4:44 пожежу було локалізовано, а о 06:55 — ліквідовано. Вогонь знищив будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.

Від ДСНС було залучено чотири пожежні автоцистерни та десять рятувальників.

Ліквідація пожежі в Рівненській області
Ліквідація пожежі в Рівненській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в Рівненській області
Ліквідація пожежі в Рівненській області. Фото: ДСНС

"Причини займання зʼясовують правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у Запоріжжі сталася пожежа. За попередніми даними, причиною міг стати російський безпілотник.

Також ми писали, що у місті Білгород-Дністровський Одеської області сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Надзвичайники встановили, що займання почалося на 5-му поверсі через загоряння домашнього майна.

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