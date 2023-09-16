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В Ровенской области сгорела церковь XIX века

16 сентября 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ровенской области сгорела церковь XIX века
Пожар в церкви. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ровенской области сгорела деревянная церковь XIX века. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Пожар в церкви

"Оперативно прибыв на место пожара, пожарные обнаружили полностью охваченное огнем деревянное здание церкви. На ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества", — говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что в 4:44 пожар был локализован, а в 06:55 — ликвидирован. Огонь уничтожил здание, которое было историческим памятником архитектуры местного значения 1877 года.

От ГСЧС были привлечены четыре пожарные автоцистерны и десять спасателей.

Ликвидация пожара в Ровенской области
Ликвидация пожара в Ровенской области Фото: ГСЧС
Ликвидация пожара в Ровенской области
Ликвидация пожара в Ровенской области. Фото: ДСНС

"Причины возгорания выясняют правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 16 сентября, в Запорожье произошел пожар. По предварительным данным, причиной мог стать российский беспилотник.

Также мы писали, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области произошел пожар в многоквартирном доме. Чрезвычайники установили, что возгорание началось на 5-м этаже из-за того, что загорелось домашнее имущество.

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