На Дніпропетровщині вибухнув будинок: з-під завалів врятували чоловіка
В місті Апостолове Дніпропетровської області стався вибух у будинку. Співробітникам служби з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути з-під завалів чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС.
Що стало причиною вибуху
"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", — говориться у повідомленні ДСНС.
Фахівці ДСНС деблокували постраждалого. Ним виявився чоловік 1970 року народження. Його передали медикам, які доправили постраждалого до лікарні.
Раніше ми розповідали, що у Рівненській області згоріла дерев'яна церква ХІХ століття. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.
Також нагадуємо, що зранку 15 жовтня у Дрогобичі, що на Львівщині, трапилася смертельна ДТП. Від удару двох автівок загинули троє людей, ще п'ятеро осіб отримали травми різного ступеня важкості.
Крім того, на Харківщині, у селі Покотилівка, на одній із вулиць було знайдено небезпечний предмет.
Читайте Новини.LIVE!