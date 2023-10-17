На Дніпропетровщині вибухнув будинок: з-під завалів врятували чоловіка

Співробітники ДСНС біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС

В місті Апостолове Дніпропетровської області стався вибух у будинку. Співробітникам служби з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути з-під завалів чоловіка.

Про це повідомили в ДСНС.

Читайте також:

Що стало причиною вибуху

"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", — говориться у повідомленні ДСНС.

Фахівці ДСНС деблокували постраждалого. Ним виявився чоловік 1970 року народження. Його передали медикам, які доправили постраждалого до лікарні.

Рятувальники дістають з-під завалів чоловіка. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС біля зруйнованого будинку

Раніше ми розповідали, що у Рівненській області згоріла дерев'яна церква ХІХ століття. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Також нагадуємо, що зранку 15 жовтня у Дрогобичі, що на Львівщині, трапилася смертельна ДТП. Від удару двох автівок загинули троє людей, ще п'ятеро осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Крім того, на Харківщині, у селі Покотилівка, на одній із вулиць було знайдено небезпечний предмет.