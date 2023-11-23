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На Буковине горели венки на могилах военных — подозревают поджог

23 ноября 2023 00:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Буковине горели венки на могилах военных — подозревают поджог
Люди на кладбище в Буковине. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На кладбище в селе Редковцы Черновицкой области горели три могилы военных. Родственники павших воинов думают, что это мог быть умышленный поджог, потому что могилы расположены далеко друг от друга.

Об этом сообщает Суспільне.

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Возгорание венков на могилах военных

В результате пожара повреждены могилы военных. На одной из них полностью сгорел венок, а на других двоих произошло частичное сгорание. Под огнем оказалась могила отца Максима Степанчука. Военный погиб во время боевых действий в Запорожье, его похоронили в июле.

Вероятные причины возгорания на могилах

После того как парень узнал о возгорании, он сразу вызвал полицию. По его мнению, это мог быть поджог.

"Утром мне сообщили, что могилы подожгли. Думал, может, от свечи, но не может быть от свечи, потому что это видно внутри. Кто мог поджечь, не знаю. Если бы были какие-то камеры, то возможно бы узнали", — отметил Максим.

последствия возгорания на могилах
Последствия возгорания на могилах. Фото: Суспільне

Другая жительница села, мать погибшего военного Сергея Андрусика Ольга рассматривает версию того, что возгорание могло произойти из-за стоящих на могилах свечей.

"Была на могиле в воскресенье, ничего не было. Не могу сказать, кто бы это мог сделать. Возможно, свечи, не знаю. Ну, не было свечи у нас. Почему именно эти три могилы?" — сказала Ольга.

Полиция рассматривает две версии пожара на кладбище

По словам пресс-секретаря нацполиции Черновицкой области Каролины Марышевой, полиция и работники ГСЧС обследуют место на кладбище, чтобы установить причину возгорания.

Правоохранители рассматривают одной из причин огонь из свечей, стоявших на могилах. По поводу версии с поджогом, полиция также будет анализировать этот вариант.

Напомним, на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.

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