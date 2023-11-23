На Буковині горіли вінки на могилах військових — підозрюють підпал

Люди на кладовищі на Буковині. Фото: Суспільне

На кладовищі у селі Рідківці Чернівецької області горіли три могили військових. Родичі полеглих воїнів думають, що це міг бути умисний підпал, тому що могили розташовані далеко одна від одної.

Про це повідомляє Суспільне.

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Загоряння вінків на могилах військових

Внаслідок пожежі пошкоджено могили військових. На одній з них, повністю згорів вінок, а на інших двох сталося часткове згорання. Зазначається, що під вогнем опинилася могила батька Максима Степанчука. Військовий загинув під час бойових дій на Запоріжжі, його поховали у липні.

Ймовірні причини загоряння на могилах

Після того, як хлопець дізнався про загоряння, він одразу викликав поліцію. На його думку, це міг бути підпал.

"Рано мені повідомили, що могили підпалили. Думав, може від свічки, але не може бути від свічки, бо то видно всередині. Хто міг підпалити, не знаю. Якби були якісь камери, то можливо б дізналися", — зазначив Максим.

Наслідки загоряння на могилах. Фото: Суспільне

Інша жителька села, мати загиблого військового Сергія Андрусика Ольга розглядає версію того, що загоряння могло статися через свічки, які стоять на могилах.

"Була на могилі в неділю, то нічого не було. Не можу сказати, хто б це міг зробити. Можливо, свічки, не знаю. Ну, не було свічки у нас. Чому саме ці три могили?" — сказала Ольга.

Поліція розглядає дві версії пожежі на цвинтарі

За словами речниці нацполіції Чернівецької області Кароліни Маришевої, поліція та працівники ДСНС обстежують місце на кладовищі, щоб встановити причину загоряння.

Правоохоронці розглядають однією з причин вогонь зі свічок, які стояли на могилах. Щодо версії з підпалом, поліція також аналізуватиме цей варіант.

Нагадаємо, на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.