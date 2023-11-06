На Буковині священник закликав віддати Росії Крим і Донбас на похороні військового

Похорон військовослужбовця. Фото: Главком

На Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Священник закликав віддати Росії Крим та Донбас

За інформацією правоохоронців, священник УПЦ МП 23 березня на кладовищі села Черепківці Чернівецького району під час похорону військовослужбовця публічно звернувся з промовою до понад 60 людей, які були присутні під час поховання.

Він закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо це нібито "не наші землі". Агресію РФ проти України піп назвав війною США та Росії.

"Донбас і Крим — не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти. Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться", — сказав священник УПЦ МП.

Суд за колабораційну діяльність

Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав настоятеля церкви винним у колабораційній діяльності. За поясненням суду зрозуміло, що своїми словами священник публічно заперечив збройну агресію Росії проти України та не визнав державний суверенітет України на окупованій території.

Сам священнослужитель на розгляд справи не зʼявився. Проте відправив письмову заяву, що визнає себе винним та взагалі нічого не заперечує.

Суд призначив священнику УПЦ МП покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов’язану з публічними виступами на 12 років.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП. Однак настоятель храму Митрофан (Шимон) накинувся на них із лайкою.

Настоятель храму УПЦ Московського патріархату отримав 15 років ув’язнення. Він входив до агентурної мережі ФСБ РФ і збирав розвіддані про систему оборони на Сумщині.