На Буковине священник призвал отдать России Крым и Донбасс на похоронах военного

Похороны военнослужащего. Фото: Главком

На Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборативной деятельности.

Об этом сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

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Священник призвал отдать России Крым и Донбасс

По информации правоохранителей, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы Черновицкого района во время похорон военнослужащего публично обратился с речью к более 60 людям, которые присутствовали во время захоронения.

Он призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что это якобы "не наши земли". Агрессию РФ против Украины поп назвал войной США и России.

"Донбасс и Крым — не наши земли, потому что там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти. Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается", — сказал священник УПЦ МП.

Суд за коллаборативную деятельность

Глыбоцкий районный суд Черновицкой области признал настоятеля церкви виновным в коллаборативной деятельности. По объяснению суда ясно, что своими словами священник публично отрицал вооруженную агрессию России против Украины и не признал государственный суверенитет Украины на оккупированной территории.

Сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился. Однако отправил письменное заявление, где признал себя виновным и вообще ничего не возражал.

Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет.

Напомним, в Закарпатье сотрудники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП. Однако настоятель храма Митрофан (Шимон) набросился на них с бранью.

Настоятель храма УПЦ Московского патриархата получил 15 лет заключения. Он входил в агентурную сеть ФСБ РФ и собирал разведданные о системе обороны в Сумской области.