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На Закарпатті настоятель храму накинувся на працівників військкомату після вручення йому повістки

5 листопада 2023 21:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті настоятель храму накинувся на працівників військкомату після вручення йому повістки
Настоятель храму Митрофан (Шимон). Фото: Mukachevo.net
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Закарпатті співробітники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП. Однак настоятель храму Митрофан (Шимон) накинувся на них із лайкою. 

Про це повідомляє Mukachevo.net.

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Вручення повісток священникам

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки приїхали до Свято-Покровського монастиря УПЦ МП у селі Ракошино Мукачівського району. Вони намагалися вручити повістки до армії двом священнослужителям. Проте настоятель храму Митрофан (Шимон) накинувся на них із лайкою.

За даними місцевих ЗМІ, настоятель монастиря заважав військовим виконувати їхню роботу та у грубій і зневажливій формі висловився на їхню адресу.

Митрофан (Шимон) принизив військкомів. Він обізвав їх "жуліками" та "безбожниками".

"Силою хапали та шнуряли людей на території монастиря", — поскаржився московський священник, додавши, що працівники військкомату нібито були напідпитку.

Інформація не підтвердилася і журналісти видання зазначили, що військкоми амагалися толерантно пояснити Митрофану Шимону свій візит в монастир.

"Шимон є досить відомою особою як серед духовенства УПЦ МП, так і місцевих еліт. Серед місцевих характеризується зверхнім та зневажливим ставленням, нецензурною лайкою. Поряд із духовною роботою, московський священник володіє великим фермерським господарством, яке надає йому немалий дохід. У власності священнослужителя також є дорогі автомобілі", — написали журналісти про священника. 

Нагадаємо, у Закарпатській області поблизу річки Тиса прикордонники затримали чотирьох людей, серед яких є двоє неповнолітніх. В руках вони тримали надувні "пончики" для купання. Таким чином, парубки хотіли показати ухилянтам шлях для незаконного перетину кордону. 

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