В Закарпатье настоятель храма набросился на работников военкомата после вручения ему повестки

Настоятель храма Митрофан (Шимон). Фото: Mukachevo.net

В Закарпатье сотрудники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП. Однако настоятель храма Митрофан (Шимон) набросился на них с бранью.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки приехали в Свято-Покровский монастырь УПЦ МП в селе Ракошино Мукачевского района. Они пытались вручить повестки в армию двум священнослужителям. Однако настоятель храма Митрофан (Шимон) набросился на них с бранью.

По данным местных СМИ, настоятель монастыря мешал военным выполнять их работу и в грубой и пренебрежительной форме высказался в их адрес.

Митрофан (Шимон) унизил военкомов. Он обозвал их "жуликами" и "безбожниками".

"Силой хватали и шныряли людей на территории монастыря", — пожаловался московский священник, добавив, что работники военкомата якобы были в состоянии опьянения.

Информация не подтвердилась и журналисты издания отметили, что военнослужащие пытались толерантно объяснить Митрофану Шимону свой визит в монастырь.

"Шимон является достаточно известным лицом как среди духовенства УПЦ МП, так и местных элит. Среди местных характеризуется пренебрежительным отношением, нецензурной бранью. Рядом с духовной работой, московский священник владеет большим фермерским хозяйством, которое предоставляет ему немалый доход. В собственности священнослужителя есть дорогие автомобили", — написали журналисты о священнике.

Напомним, в Закарпатской области вблизи реки Тиса пограничники задержали четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. В руках они держали надувные "пончики" для купания. Таким образом, молодые люди хотели показать уклоняющимся путь для незаконного пересечения границы.