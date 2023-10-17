Крадіжка шевронів на могилі "Джуса": поліція вже шукає зловмисників
Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо наруги над могилою українського військового Андрія Пільщикова. Наразі поліція проводить слідчі дії.
Про це повідомила пресслужба МВС України.
Що відомо
Зазначається, що під час моніторингу в Інтернеті було зафіксовано публікацію, на якій була інформація щодо крадіжки речей на одному з київських кладовищ з могили українського захисника.
Пошук зловмисників
"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників", — йдеться у повідомленні.
Крадіжка шевронів
Зазначимо, що йдеться про крадіжку шевронів на могилі українського пілота Андрія "Джуса" Пільщикова. Таку інформацію поширила дівчина загиблого льотчика Меланія Подоляк.
Нагадаємо, раніше з могили льотчика невідомі вперше поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагала їх повернути.
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