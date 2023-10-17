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Крадіжка шевронів на могилі "Джуса": поліція вже шукає зловмисників

17 жовтня 2023 20:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Крадіжка шевронів на могилі "Джуса": поліція вже шукає зловмисників
Могила Андрія "Джуса" Пільщикова. Фото: Наш Київ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо наруги над могилою українського військового Андрія Пільщикова. Наразі поліція проводить слідчі дії.

Про це повідомила пресслужба МВС України

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Що відомо

Зазначається, що під час моніторингу в Інтернеті було зафіксовано публікацію, на якій була інформація щодо крадіжки речей на одному з київських кладовищ з могили українського захисника.

Пошук зловмисників

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників", — йдеться у повідомленні. 

вкрали шеврони з могили Джуса
Скриншот допису

Крадіжка шевронів

Зазначимо, що йдеться про крадіжку шевронів на могилі українського пілота Андрія "Джуса" Пільщикова. Таку інформацію поширила дівчина загиблого льотчика Меланія Подоляк. 

Нагадаємо, раніше з могили льотчика невідомі вперше поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагала їх повернути.  

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