Кража шевронов на могиле "Джуса": полиция уже ищет злоумышленников
Столичные правоохранители начали уголовное производство по поводу надругательства над могилой украинского военного Андрея Пильщикова. Полиция проводит следственные действия.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Что известно
Отмечается, что во время мониторинга в Интернете была зафиксирована публикация, на которой была информация о краже вещей на одном из киевских кладбищ из могилы украинского защитника.
Поиск злоумышленников
"Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УКУ. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников", — говорится в сообщении.
Кража шевронов
Отметим, что речь идет о воровстве шевронов на могиле украинского пилота Андрея "Джуса" Пильщикова. Такую информацию распространила девушка погибшего летчика Мелания Подоляк.
Напомним, ранее из могилы летчика неизвестные впервые украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые собратья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк потребовала их вернуть.
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