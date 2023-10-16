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На могилі пілота "Джуса" вдруге зникли шеврони

16 жовтня 2023 23:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На могилі пілота "Джуса" вдруге зникли шеврони
Могила Андрія "Джуса" Пільщикова. Фото: Інформатор
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На могилі українського пілота Андрія "Джуса" Пільщикова вже вдруге зникають шеврони. Проте більшість з них не вдалося вкрасти, адже вони були у встановленій вітрині. 

Про це повідомила дівчина загиблого військового льотчика Меланія Подоляк.

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"Цього разу більшість залишилися в безпеці, тому що вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора", — написала вона.

вкрали шеврони з могили Джуса
Скриншот допису
вкрали шеврони з могили Джуса
Скриншот допису

Обличчя злодіїв

Дівчина додала, що камерам спостереження вдалося зафіксувати крадіжку, тому незабаром злочинці стануть відомими для всіх.

"Панове крадуни, ми зробимо вас відомими на весь інтернет, не переживайте, будуть вам і шеврони, і все інше. Моє благородство закінчилось минулого разу", — зазначила Подоляк.

вкрали шеврони з могили Джуса
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше з могили льотчика невідомі вперше поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагала їх повернути.  

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