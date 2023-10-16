На могиле пилота "Джуса" во второй раз исчезли шевроны

Могила Андрея "Джуса" Пильщикова. Фото: Информатор

На могиле украинского пилота Андрея "Джуса" Пильщикова уже второй раз исчезают шевроны. Однако большинство из них не удалось украсть, ведь они находились в установленной витрине.

Об этом сообщила девушка погибшего военного летчика Мелания Подоляк.

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"На этот раз большинство осталось в безопасности, потому что они заперты в витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера", — написала она.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Лицо воров

Девушка добавила, что камерам наблюдения удалось зафиксировать воровство, поэтому вскоре преступники станут известны для всех.

"Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное. Мое благородство закончилось в прошлый раз", — отметила Подоляк.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее с могилы летчика неизвестные впервые украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые побратимы. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк потребовала их вернуть.