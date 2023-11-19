МИД подтвердил гибель украинцев в результате страшного ДТП в Польше

Смертельное ДТП в Польше. Фото: соцсети

В воскресенье, 19 ноября в Польше произошло смертельное ДТП. В результате страшной аварии погибло трое украинцев, МИД это подтвердило.

Об этом сообщает Укринформ.

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Смертельное ДТП в Польше — погибли украинцы

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в результате аварии погибли три украинца: две женщины и шестилетний ребенок. Остальные четверо граждан Украины получили различные травмы и были доставлены в больницы соседних городов для оказания медицинской помощи.

"В результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Остальные четверо граждан получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы, сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больницах соседних городов", — говорит он.

Также Николенко отметил, что украинский консул выехал на место происшествия, чтобы оказать консульскую поддержку пострадавшим. При этом генеральное консульство Украины в Люблине сотрудничает с польскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств происшествия и контролирует лечение граждан.

Напомним, что в Люблинском воеводстве Польши в селе Верешин разбился автобус с украинцами. В результате ДТП погибли две женщины и ребенок.

Также мы писали, что на улице Старокиевской произошло встречное столкновение легковых автомобилей Audi и Toyota. Известно, что в результате аварии от полученных травм погибли водитель и пассажир автомобиля "Тойота".