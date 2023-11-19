МЗС підтвердило загибель українців внаслідок страшної ДТП у Польщі

Смертельна ДТП у Польщі. Фото: соцмережі

У неділю, 19 листопада, у Польщі сталася смертельна ДТП. Внаслідок страшної аварії загинуло троє українців, МЗС це підтвердило.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Смертельна ДТП у Польщі — загинули українці

Спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок аварії загинули троє українців: дві жінки та шестирічна дитина. Інші четверо громадян України отримали різні травми та були доставлені до лікарень сусідніх міст для надання медичної допомоги.

"Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога у лікарнях сусідніх міст", — каже він.

Також Ніколенко зазначив, що український консул виїхав на місце події, щоб надати консульську підтримку постраждалим. При цьому генеральне консульство України у Любліні співпрацює з польськими правоохоронними органами для з'ясування всіх обставин події та контролює лікування громадян.

Нагадаємо, що у Люблінському воєводстві Польщі у селі Верешин розбився автобус з українцями. Внаслідок ДТП загинули дві жінки та дитина.

Також ми писали, що на вулиці Старокиївській сталося зустрічне зіткнення легкових автомобілів Audi та Toyota. Відомо, що внаслідок аварії від отриманих травм загинули водій та пасажир автомобіля "Тойота".