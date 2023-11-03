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В Запорожье произошло жуткое ДТП — стали известны подробности автокатасторфы

3 ноября 2023 19:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Запорожье произошло жуткое ДТП — стали известны подробности автокатасторфы
Спасатели деблокируют тела из машины. Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Запорожском районе автомобиль BMW столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир автомобиля госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

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Детали ДТП в Спасовке

Сообщается, что 3 ноября около 13:15 19-летний водитель автомобиля BMW 318 двигался по дороге в село Спасовка Вильнянского района Запорожской области. На перекрестке с трассой "Запорожье – Донецк" водитель уступил дорогу водителю грузовика DAF с прицепом, который двигался в направлении областного центра. В результате автомобили столкнулись.

В Запорожье произошло жуткое ДТП — стали известны подробности автотрощи
Деблокация тел спасателями. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

В результате аварии водитель BMW и двое его пассажиров, женщины 63 и 22 лет, погибли на месте, еще один 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Последствия ДТП. Источник: Национальная полиция

Спасатели деблокировали пострадавшего и тела погибших из изуродованного авто. Также они с помощью механической пены предотвратили возгорание бензина, который разлился на проезжую часть дороги.

Напомним, что ранее на автостраде Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины от партии "Батьківщина" Андрея Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку. В то же время в Тернопольской области местный адвокат Дмитрий Квятковский в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП. Сообщается, что он был подвыпивший, и уже не впервые садится за руль после употребления алкоголя.

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