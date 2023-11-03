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У Запоріжжі сталася моторошна ДТП — стали відомі подробиці автотрощі

3 листопада 2023 19:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Запоріжжі сталася моторошна ДТП — стали відомі подробиці автотрощі
Рятувальники деблокують тіла з машини. Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Запорізькому районі автомобіль BMW зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій легковика та двоє його пасажирів загинули на місці події, ще одного пасажира автівки шпиталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

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Деталі ДТП у Спасівці

Повідомляється, що 3 листопада близько 13:15 19-річний водій автомобіля BMW 318 рухався дорогою до села Спасівка Вільнянського району Запорізької області. На перехресті з трасою "Запоріжжя – Донецьк" водій поступився дорогою водію вантажівки DAF з причепом, який рухався в напрямку облцентру. В результаті автівки зіштовхнулись. 

У Запоріжжі сталося моторошне ДТП — стали відомі подробиці автотрощі
Деблокація тіл рятувальниками. Джерело: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Внаслідок аварії водій BMW та двоє його пасажирів, жінки 63 та 22 років, загинули на місці, ще один 22-річний пасажир з травмами доставлений до лікарні.

У Запоріжжі сталася моторошна ДТП — стали відомі подробиці автотрощі
Наслідки ДТП. Джерело: Національна поліція

Рятувальники деблокували постраждалого та тіла загиблих з понівеченого авто.Також надзвичайники механічною піною запобігли займанню бензину, який розлився на проїжджу частину дороги.

Нагадаємо, що раніше на автостраді Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України від партії "Батьківщина" Андрія Ніколаєнко, який збив насмерть 18-річну дівчину. Натомість на Тернопільщині місцевий адвокат Дмитро Квятковський у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Повідомляється, що він був напідпитку, і вже не вперше сідав за кермо після вживання алкоголю.

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