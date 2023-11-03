У Запоріжжі сталася моторошна ДТП — стали відомі подробиці автотрощі
У Запорізькому районі автомобіль BMW зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій легковика та двоє його пасажирів загинули на місці події, ще одного пасажира автівки шпиталізовано.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Деталі ДТП у Спасівці
Повідомляється, що 3 листопада близько 13:15 19-річний водій автомобіля BMW 318 рухався дорогою до села Спасівка Вільнянського району Запорізької області. На перехресті з трасою "Запоріжжя – Донецьк" водій поступився дорогою водію вантажівки DAF з причепом, який рухався в напрямку облцентру. В результаті автівки зіштовхнулись.
Внаслідок аварії водій BMW та двоє його пасажирів, жінки 63 та 22 років, загинули на місці, ще один 22-річний пасажир з травмами доставлений до лікарні.
Рятувальники деблокували постраждалого та тіла загиблих з понівеченого авто.Також надзвичайники механічною піною запобігли займанню бензину, який розлився на проїжджу частину дороги.
Нагадаємо, що раніше на автостраді Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України від партії "Батьківщина" Андрія Ніколаєнко, який збив насмерть 18-річну дівчину. Натомість на Тернопільщині місцевий адвокат Дмитро Квятковський у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Повідомляється, що він був напідпитку, і вже не вперше сідав за кермо після вживання алкоголю.
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